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ХАМАС уведомил Израиль о смерти восьми заложников, которых должны были освободить

Иллюстративное фото: в плену у ХАМАС умерли израильские заложники (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Восемь израильских заложников боевиков ХАМАС умерли. Их должны были освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Израиля Дэвид Менцер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Всего в рамках первой фазы боевики должны освободить 33 заложников. Семь уже выпустили.

По словам Менцера, данные ХАМАС свидетельствуют, что 18 из 26 оставшихся заложников, которых планируется освободить, живы, а восемь - мертвы.

В правительстве Израиля уточнили, что следующее освобождение заложников должно состояться 30 января и 1 февраля. В эти дни выпустят по три заложника. 

Среди 33 заложников, которых должны освободить, - женщины, дети, мужчины старше 50 лет, а также нездоровые и раненые мужчины. В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что у него есть "серьезные опасения" в отношении Шири Бибас и ее двух маленьких сыновей Ариэля и Кфира.

Освобождение заложников

Напомним, ранее стало известно, что Израиль одобрил прекращение огня с боевиками ХАМАС.

После того, как соответствующее соглашение вступило в действие, ХАМАС начал передавать Красному Кресту заложников. Затем их доставили к войскам ЦАХАЛ в Газе.

Детальнее о том, почему ХАМАС и Израиль заключили соглашение, - в материале РБК-Украина.

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