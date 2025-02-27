ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников и назвал условие, чтобы освободить оставшихся

После нескольких дней тупиковой ситуации, египетские посредники в среду добились передачи тел последних четырех заложников на первом этапе сделки. В четверг утром в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль получил гробы с останками четырех заложников.

Ранее ХАМАС опознал тела заложников, как тела Цачи Идана, Ицхака Элгарата, Охада Яхаломи и Шломо Мантзура, которые были похищены во время нападения 7 октября 2023 года из своих домов в кибуце недалеко от Газы.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что первоначальная идентификация тел продолжит на территории Израиля, после завершения процесса семьям заложников будет направлено официальное уведомление.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, полная судебно-медицинская экспертиза для определенияг причины смерти последних четырех тел, возвращенных в Израиль, состоится позднее.

Как пишет агентство, ночной обмен стал последний в рамках "хрупкого" перемирия в Газе. Прекращение огня вступило в силу 19 января и в целом соблюдается, несмотря на многочисленные неудачи.

В частности, ранее в субботу Израиль отказался освободить заключенных после того, как ХАМАС передал шестерых заложников в ходе постановочной церемонии. Речь идет о том, что группировка демонстрировала живых заложников и гробы с останками заложников на сцене перед толпой в Газе, прежде чем передать их, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны ООН. Окончательная передача не включала в себя подобную церемонию.

Также соглашение о передаче было приостановлено после того, как ХАМАС передал останки неопознанной палестинской женщины вместо Шири Бибас, прежде чем доставить правильное тело на следующий день. Тело неопознанной женщины было отправлено обратно в больницу Газы в четверг.

Reuters пишет, что первая его первая фаза прекращения огня должна закончиться на этой неделе, а судьба следующей фазы, которая направлена на прекращение войны, остается неясной.

В четверг ХАМАС заявил, что готов начать переговоры по второму этапу и что единственный способ освободить оставшихся заложников - это приверженность режиму прекращения огня.