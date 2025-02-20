ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди погибших двое детей

Боевики ХАМАС в рамках соглашения передали Израилю тела четырех заложников. Среди погибших двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Процесс передачи тел начался утром 20 февраля. Боевики группировки ХАМАС начали процедуру передачи погибших с задержкой. Террористы разместили гробы с останками погибших на "сцене", рядом были установлены плакаты с надписью "Сделано в США".
ХАМАС утверждает, что заложники вместе с охранниками погибли в результате авиаудара Израиля с применением американских ракет.
Тела заложников уже были переданы представителям Международного комитета Красного Креста. Израильские военные заявляют, что получили останки пленных.
Среди погибших - израильтянка Шири Бибас, которую похитили вместе с двумя детьми во время вторжения 7 октября 2023 года. Одному из мальчиков на момент похищения было девять месяцев, а другому - пять лет. Еще один погибший - гражданин Израиля Одед Лифшиц, которому на момент похищения было 83 года.
Фото: погибшие в плену ХАМАС граждане Израиля (timesofisrael.com)
Ожидается, что в субботу, 22 февраля, ХАМАС передаст Израилю еще шестерых заложников.
Напомним, более месяца назад Израиль и ХАМАС при участии посредников заключили соглашение об освобождении заложников, в рамках которого было установлено перемирие в Секторе Газа.
ХАМАС передает Израилю заложников и тела погибших заложников, а Израиль в свою очередь освобождает палестинских заключенных.
В минувшую субботу, 15 февраля, боевики группировки ХАМАС передали трех израильских заложников, а Израиль освободил 369 палестинских заключенных.
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