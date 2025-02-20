ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди погибших двое детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Процесс передачи тел начался утром 20 февраля. Боевики группировки ХАМАС начали процедуру передачи погибших с задержкой. Террористы разместили гробы с останками погибших на "сцене", рядом были установлены плакаты с надписью "Сделано в США".

ХАМАС утверждает, что заложники вместе с охранниками погибли в результате авиаудара Израиля с применением американских ракет.

Тела заложников уже были переданы представителям Международного комитета Красного Креста. Израильские военные заявляют, что получили останки пленных.

Среди погибших - израильтянка Шири Бибас, которую похитили вместе с двумя детьми во время вторжения 7 октября 2023 года. Одному из мальчиков на момент похищения было девять месяцев, а другому - пять лет. Еще один погибший - гражданин Израиля Одед Лифшиц, которому на момент похищения было 83 года.



Фото: погибшие в плену ХАМАС граждане Израиля (timesofisrael.com)



Ожидается, что в субботу, 22 февраля, ХАМАС передаст Израилю еще шестерых заложников.