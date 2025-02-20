ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди погибших двое детей

Сектор Газа, Четверг 20 февраля 2025 10:31
UA EN RU
ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди погибших двое детей Фото: ХАМАС передал Израилю тела четырех погибших заложников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевики ХАМАС в рамках соглашения передали Израилю тела четырех заложников. Среди погибших двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Процесс передачи тел начался утром 20 февраля. Боевики группировки ХАМАС начали процедуру передачи погибших с задержкой. Террористы разместили гробы с останками погибших на "сцене", рядом были установлены плакаты с надписью "Сделано в США".

ХАМАС утверждает, что заложники вместе с охранниками погибли в результате авиаудара Израиля с применением американских ракет.

Тела заложников уже были переданы представителям Международного комитета Красного Креста. Израильские военные заявляют, что получили останки пленных.

Среди погибших - израильтянка Шири Бибас, которую похитили вместе с двумя детьми во время вторжения 7 октября 2023 года. Одному из мальчиков на момент похищения было девять месяцев, а другому - пять лет. Еще один погибший - гражданин Израиля Одед Лифшиц, которому на момент похищения было 83 года.
ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди погибших двое детей
Фото: погибшие в плену ХАМАС граждане Израиля (timesofisrael.com)

Ожидается, что в субботу, 22 февраля, ХАМАС передаст Израилю еще шестерых заложников.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, более месяца назад Израиль и ХАМАС при участии посредников заключили соглашение об освобождении заложников, в рамках которого было установлено перемирие в Секторе Газа.

ХАМАС передает Израилю заложников и тела погибших заложников, а Израиль в свою очередь освобождает палестинских заключенных.

В минувшую субботу, 15 февраля, боевики группировки ХАМАС передали трех израильских заложников, а Израиль освободил 369 палестинских заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
DAILY
Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией