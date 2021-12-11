Хакери зламали сайт МОЗ Бразилії: дані про вакцинацію зникли

МОЗ уточнює, що одна зі зламаних хакерами систем відповідала за інформацію про національну програму імунізації населення. Друга система використовувалася для видачі цифрових сертифікатів про вакцинацію.

Через кібератаку уряд повідомив, що відклав на тиждень введення нових вимог до здоров'я мандрівників, які прибувають до Бразилії. Дані користувачів в додатку ConectSUS, яке надає бразильцям сертифікати про вакцинацію, зникли.

У міністерстві заявили, що працюють над відновленням своїх систем.