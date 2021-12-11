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Хакери зламали сайт МОЗ Бразилії: дані про вакцинацію зникли

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Бразилія, Субота 11 грудня 2021 03:28
Хакери зламали сайт МОЗ Бразилії: дані про вакцинацію зникли Фото: хакери зламали сайт МОЗ Бразилії ( freepik.com)
Автор: Наталья Скороход

Сайт Міністерства охорони здоров'я Бразилії кібератаці. В результаті було відключено кілька систем, що відповідають за вакцинацію населення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МОЗ уточнює, що одна зі зламаних хакерами систем відповідала за інформацію про національну програму імунізації населення. Друга система використовувалася для видачі цифрових сертифікатів про вакцинацію.

Через кібератаку уряд повідомив, що відклав на тиждень введення нових вимог до здоров'я мандрівників, які прибувають до Бразилії. Дані користувачів в додатку ConectSUS, яке надає бразильцям сертифікати про вакцинацію, зникли.

"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що рано вранці в п'ятницю стався інцидент, який тимчасово поставив під загрозу деякі з його систем ... які в даний час недоступні", - йдеться в заяві.

Передбачувані хакери, які називають себе Lapsus $ Group, розмістили на веб-сайті повідомлення про те, що внутрішні дані були скопійовані та видалені.

"Зв'яжіться з нами, якщо ви хочете повернути ці дані", - йдеться в заяві хакерів.

У міністерстві заявили, що працюють над відновленням своїх систем. Поліція повідомила, що розслідує напад.

Нагадаємо, що співробітники Держдепартаменту США також постраждали від кібератаки. Вони займалися питаннями Уганди.

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Кібератака
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