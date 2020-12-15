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Хакери викрали дані про вакцину Moderna під час атаки на агентство ЄС

Автор: Игорь Литвиненко

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило, що під час недавньої кібератаки на відомство хакери викрали дані про вакцину від коронавірусу компанії Moderna. До цього повідомлялося, що хакери отримали доступ до даних про вакцину Pfizer Inc і BioNTech.

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Про це повідомляє Reuters.

Документи були пов'язані з попередніми переговорами про кандидата на вакцину компанії Moderna. При цьому в самій компанії заявили, що її представлення у EMA не містило жодної інформації про окремих учасників досліджень вакцини.

"Нині немає інформації про те, що які-небудь учасники були ідентифіковані яким-небудь чином", - повідомили в Moderna.

Нагадаємо, минулого тижня EMA, яке займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, заявило, що піддався хакерській атаці.

Пізніше стало відомо, що в результаті кібератаки на ЕМА були викрадені дані про вакцину проти COVID-19 компанії BioNTech.

Нагадаємо, EMA працює над сертифікацією двох вакцин проти COVID-19. Очікується, що вона завершиться протягом декількох тижнів.

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