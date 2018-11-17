ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Хакери під виглядом працівника Держдепартаменту інфікували американські комп’ютери

Новини » Політика    17.11.2018 - 08:20
Хакери під виглядом працівника Держдепартаменту інфікували американські комп’ютери
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За напади відповідальна група АРТ29, яку пов’язують з Службою зовнішньої розвідки РФ

Хакери, що можуть мати відношення до РФ, провели операцію по встановленню шкідливих програм на комп’ютери державних агентств США, аналітичних центрів та підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У нещодавній операції хакери, які можуть мати відношення до уряду РФ, відправляли листи нібито від поштової скриньки спеціаліста Держдепартаменту по зв’язках з громадкістю Сюзан Стівенсон. Самі листи були ніби від імені Хізер Ноєрт. Отримувачі після завантаження шкідливого документа на свій пристрій надавали хакерам широкий доступ до систем.

Цілями хакерів стали понад 20 клієнтів FireEye, серед який э військові агентства, оборонні підрядники, правоохоронні органи, фармацевтичні компанії та медіа-компанії.

За даними FireEye хакери є частинною групи АРТ29, яких розвідка Нідерландів вважає працівниками Служби зовнішньої розвідки РФ. "Лабораторія Касперського" підтвердила, що напад був результатом діяльності АРТ29, а також те, що група не була активною з минулого року.

Повідомляється, що операція може стати прагненням РФ відновити агресивну кампанію нападів на об’єкти США після затишшя, яке пов’язане з проміжними виборами.

Нагадаємо, у Болгарії заарештували хакера з Росії. Суд визнав, що перебуваючи на волі, у росіянина буде можливість знищити сліди злочину.

У США суд наказав Білому дому відновити акредитацію журналіста CNN США не підуть із Південно-Китайського моря, - Пенс
Новини України Сполучені Штати Америкихакерикібератака
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся