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Хакери з КНДР намагалися зламати сервери Pfizer через COVID-вакцини

Автор: Ігор Литвиненко

Хакери з Північної Кореї (КНДР) здійснили кібератаку на сервер американської фармацевтичної компанії Pfizer. Хакери намагалися отримати доступ до інформації про вакцину від коронавірусу компанії.

Про це Yonhap повідомляє з посиланням на Національне агентство розвідки (NIS) Південної Кореї.

Наголошується, що хакери намагалися зламати сервери Pfizer в Південній Кореї, щоб отримати доступ до технологічної інформації про вакцини і лікування коронавірусу. При цьому, які саме дані могли бути викрадені, не повідомляється.

Такі дані оприлюднила південнокорейська розвідка під час закритого засідання у вівторок, 16 лютого.

Нагадаємо, в грудні хакери здійснили кібератаку на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Під час атаки були викрадені документи про вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.

У середині січня стало відомо, що викрадені дані про ці вакцини були викладені в мережу.

Пізніше стало відомо, що хакери поширили в мережі листи, які містили інформацію про оцінку COVID-вакцин в Євросоюзі.

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Новини України Северная Кореякібератакавакцина від коронавірусу
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