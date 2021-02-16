Хакери з КНДР намагалися зламати сервери Pfizer через COVID-вакцини

Хакери з Північної Кореї (КНДР) здійснили кібератаку на сервер американської фармацевтичної компанії Pfizer. Хакери намагалися отримати доступ до інформації про вакцину від коронавірусу компанії.
Про це Yonhap повідомляє з посиланням на Національне агентство розвідки (NIS) Південної Кореї.
Наголошується, що хакери намагалися зламати сервери Pfizer в Південній Кореї, щоб отримати доступ до технологічної інформації про вакцини і лікування коронавірусу. При цьому, які саме дані могли бути викрадені, не повідомляється.
Такі дані оприлюднила південнокорейська розвідка під час закритого засідання у вівторок, 16 лютого.
Нагадаємо, в грудні хакери здійснили кібератаку на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Під час атаки були викрадені документи про вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.
У середині січня стало відомо, що викрадені дані про ці вакцини були викладені в мережу.
Пізніше стало відомо, що хакери поширили в мережі листи, які містили інформацію про оцінку COVID-вакцин в Євросоюзі.