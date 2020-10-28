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Хакери атакували сайт передвиборної кампанії Трампа

Автор: Артур Родивилов

Невідомі зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа. Роботу ресурсу вдалося відновити.

Про це повідомив у Twitter представник штабу Тім Мертау.

Співробітники штабу працюють з правоохоронними органами над пошуками джерела атаки.

За його словами, доступ до конфіденційних даних не був отриманий у зв'язку з тим, що вони фактично не зберігаються на сайті.

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Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. В них братимуть участь чинний глава держави Дональд Трамп і кандидат від демократів Джо Байден.

Корпорація Microsoft заявила, що президентські вибори в США намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Хакери атакують працівників передвиборних штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.

Радник президента США з національної безпеки Роберт Про'Брайен заявив, що Китай найактивніше бажає втручатися у вибори в США.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.

Зазначимо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ має намір поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.

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