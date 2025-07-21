Как похудеть без подсчета калорий: названы продукты-"спасатели"

Продукты-спасители: что можно есть вволю?

Существует несколько ключевых категорий продуктов, которые позволяют насытиться без лишних калорий:

Продукты, наполняющие желудок и дающие сигнал мозгу о сытости

Это как надуть воздушный шарик в желудке - вы чувствуете наполненность, хотя калорий ноль.

Низкокалорийные и объемные продукты с большим содержанием клетчатки

Часть клетчатки является нерастворимой и просто проходит через пищеварительную систему, но при этом создает объем и ощущение сытости. Растворимая же клетчатка становится объемной (как овсянка) и питает полезные бактерии в кишечнике, дополнительно способствуя сытости.

Белок

На его расщепление и усвоение организм тратит значительное количество энергии - до 30% от его собственной калорийности. Это делает белок "энергозатратным" продуктом.

Вода

Чистая вода - это объем и ноль калорий, идеальный способ заполнить желудок и избежать переедания.

Белок - основа вашего рациона для стройности

Начнем с белков, поскольку они насыщают нас надолго, давая длительное ощущение сытости. Белок - это основной строительный материал для нашего тела, необходимый абсолютно всем: тем, кто наращивает мышечную массу, кто худеет или удерживает вес.

Почему от белковых продуктов так сложно набрать лишний вес? Как уже упоминалось, белок является энергоемким продуктом. Наш организм тратит до 30% энергии, полученной из белковых продуктов, только на их переваривание и усвоение.

Выбирайте высокобелковые продукты, но с низким процентом жирности:

Нежирные сорта рыбы и морепродукты

Прекрасно подойдет речная рыба, которая обычно имеет менее 5% жира: щука, карась, судак, окунь, хек, минтай, камбала. Морепродукты, такие как кальмары и креветки, также являются отличным выбором - много белка и мизер жира.

Нежирное мясо и птица

Важно обращать внимание на часть тушки. Если это курятина, выбирайте филе: там минимум жира (около 2 г на 100 г) и много белка (около 28 г). Бедро не подходит, там в пять раз больше жира, и снятие шкурки не очень поможет.

Относительно телятины и говядины: в супермаркете удобно проверять этикетки, выбирайте части тушки с как можно более низким процентом жирности. Даже "диетический" кролик на первый взгляд может оказаться не таким уж и "сухим", имея около 11 г жира на 100 г, что довольно немало.

Яйца

Это супер источник белка, один из лучших. Но помните, что желтки яиц содержат жир. Если есть возможность, покупайте только яичные белки, которые продаются отдельно, или отделяйте желтки. Лучше варить яйца, поскольку жареные яйца - это не просто яйца, а еще и масло, которое значительно увеличивает их калорийность.

Кисломолочный творог (творог)

Выбирайте творог с жирностью 5%. Не путайте его с дорогими твердыми сырами или сырами с плесенью, где жирность может достигать 20-30%, а то и 50% (например, в козьем сыре).

Проблема с жирами заключается в их высокой калорийности: 100 г чистого белка - это около 400 ккал, тогда как 100 г жира - это 800-900 ккал, разница более чем в два раза. Творог, кроме того, состоит из казеинового белка, который является "долгоиграющим" - он медленно усваивается, обеспечивая длительное чувство сытости.