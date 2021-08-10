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У Гвінеї перший випадок смерті від невиліковної лихоманки: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що у Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург. Ця хвороба невиліковна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Випадок вкрай заразної лихоманки виявлено в провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола. Зразки досліджували в двох лабораторіях, а також направили в Інститут Пастера в Сенегалі, де підтвердили захворювання.

Лихоманка Марбург належить сімейству тих же вірусів, які призводять до зараження Ебола, і передається тим же шляхом. До цього випадки зараження цим вірусом були виявлені в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

У лютому в Гвінеї зафіксували чотири смертельні випадки лихоманки Ебола вперше з 2016 року. Летальні результати були в районі південно-східній провінції Нзерекоре.

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АфрикаЭбола