У Гвінеї 58 людей контактували з дівчиною, зараженою вірусом Ебола

У Гвінеї 58 людей контактували з дівчиною, інфікованою вірусом Ебола . Про це повідомила влада країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

18 серпня влада Гвінеї оголосила, що вони виявили 58 контактних випадків молодих гвінейців з дівчиною, зараженою вірусом Ебола. Всі вони знаходяться на карантині в своїх будинках через брак місць в ізоляторі.

Нагадаємо, у Гвінеї виявили вірус Ебола вперше за 25 років. Про це повідомили у ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що у Гвінеї смертельна лихоманка забрала життя людини.