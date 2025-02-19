В ГУР объяснили зачем в России придумали "теракт" в отношении дипломатов в ЕС

Россия обвинила Украину в якобы "подготовке теракта" в отношении дипломатов в ЕС. В разведке это назвали "новой серией" и объяснили зачем РФ понадобился этот фейк.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"После разоблачения и катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах эту функцию производства фейков взяли на себя российские спецслужбы, которые ежедневно выдают очевидно абсурдные вымышленные новости с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны", - отметил он.
По словам Юсова, буквально недавно было заявление в том числе от этой структуры относительно якобы "угроз" вероятности так называемых "терактов" против лидеров несистемной оппозиции РФ на территории ЕС, "а сегодня новая серия".
"Безусловно это фейки. С другой стороны это прямая угроза для дестабилизации ситуации в других странах. Путинские спецслужбы хорошо умеют устраивать разнообразные провокации и теракты в том числе и против собственных граждан. Безусловно, весь мир понимает абсурдность этих заявлений, но пропагандистские задачи требуют определенных действий, даже если они абсолютно не выдерживают никакой критики", - констатирует разведчик.
При этом, отвечая на вопрос, может ли РФ попытаться устроить такие теракты, по мнению Юсова не следует отвечать категориями - "может" или "не может".
"Российский режим сегодня - это режим, который пренебрегает суверенитетом других государств, ведет агрессивную войну и в том числе проводит агрессивные действия, элементы гибридной войны на территории третьих государств. Российские спецслужбы работают чрезвычайно агрессивно в разных направлениях. Это та угроза, которая хорошо осознается демократическими странами и партнерами Украины", - отметил он.
Как сообщалось, Россия начала новую дезинформационную кампанию против Украины. На этот раз обвиняет в якобы "подготовке терактов" на территории европейских стран.
Отметим, что в России посстоянно придумывают фейки и обвиняют в них Украину. Часто дезинформация расппрространяется, в частности, о президенте Украины Владимире Зеленском.
Например, в январе уже этого года в России тиражировали новый фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. Якобы он купил виллу на "Острове миллиардеров", но это неправда.
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