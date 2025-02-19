В ГУР объяснили зачем в России придумали "теракт" в отношении дипломатов в ЕС

Россия обвинила Украину в якобы "подготовке теракта" в отношении дипломатов в ЕС. В разведке это назвали "новой серией" и объяснили зачем РФ понадобился этот фейк.

"После разоблачения и катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах эту функцию производства фейков взяли на себя российские спецслужбы, которые ежедневно выдают очевидно абсурдные вымышленные новости с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны", - отметил он.

По словам Юсова, буквально недавно было заявление в том числе от этой структуры относительно якобы "угроз" вероятности так называемых "терактов" против лидеров несистемной оппозиции РФ на территории ЕС, "а сегодня новая серия".

"Безусловно это фейки. С другой стороны это прямая угроза для дестабилизации ситуации в других странах. Путинские спецслужбы хорошо умеют устраивать разнообразные провокации и теракты в том числе и против собственных граждан. Безусловно, весь мир понимает абсурдность этих заявлений, но пропагандистские задачи требуют определенных действий, даже если они абсолютно не выдерживают никакой критики", - констатирует разведчик.

При этом, отвечая на вопрос, может ли РФ попытаться устроить такие теракты, по мнению Юсова не следует отвечать категориями - "может" или "не может".

"Российский режим сегодня - это режим, который пренебрегает суверенитетом других государств, ведет агрессивную войну и в том числе проводит агрессивные действия, элементы гибридной войны на территории третьих государств. Российские спецслужбы работают чрезвычайно агрессивно в разных направлениях. Это та угроза, которая хорошо осознается демократическими странами и партнерами Украины", - отметил он.