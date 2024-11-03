ГУР показало, как уничтожает россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG в Харьковской области

Ситуация на фронте в Украине

В общей сложности на фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, это больше, чем за прошедшие сутки. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховское.

В частности, как добавляют в Институте изучения войны, российские войска незначительно продвинулись к северу от Курахово. На остальных направлениях в Украине линия фронта не менялась. В Курской области РФ продвижение зафиксировано как у российской, так и у украинской сторон.

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