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ГУР показало, как уничтожает россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG в Харьковской области

Фото: военные ГУР продолжают ликвидировать оккупантов в Харьковской области (militarist ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военные ГУР продолжают ликвидировать оккупантов в Харьковской области. Живую силу РФ они "минусуют" с помощью гранатометов МК-19 и H&K GMG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Филигранная точность - воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19", - говорится в сообщении.

По данным разведки, воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют оккупантов в Харьковской области.

"На видео - атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG", - добавили в ГУР.

Ситуация на фронте в Украине

В общей сложности на фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, это больше, чем за прошедшие сутки. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховское.

В частности, как добавляют в Институте изучения войны, российские войска незначительно продвинулись к северу от Курахово. На остальных направлениях в Украине линия фронта не менялась. В Курской области РФ продвижение зафиксировано как у российской, так и у украинской сторон.

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