ГУР перехватило приказы командования РФ по расстрелу украинских военнопленных

В радиоперехвате слышно, как российский командир приказывает сначала допросить украинского военнопленного. Он предписывает провести допрос по поводу того, сколько еще украинских бойцов может быть рядом.

Затем он дает подчиненным приказ совершить военное преступление – расстрелять пленника.

"Пусть, короче, его валят! Ты, что – не понял что надо сделать?!" – говорит россиянин.

По данным разведки, разговор был перехвачен в Донецкой области.

"Что там, около, за сложности, науй? Барон, застрелите и все. Что вы там, сисюкаетесь, на*уй?", - кричит россиянин.