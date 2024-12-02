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ГУР перехватило приказы командования РФ по расстрелу украинских военнопленных

Понедельник 02 декабря 2024 22:37
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ГУР перехватило приказы командования РФ по расстрелу украинских военнопленных Иллюстративное фото: ГУР перехватило приказы командования РФ по расстрелу украинских военнопленных (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка перехватила еще один разговор военного командования Российской Федерации. В ней командир предписывал оккупантам убивать украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

В радиоперехвате слышно, как российский командир приказывает сначала допросить украинского военнопленного. Он предписывает провести допрос по поводу того, сколько еще украинских бойцов может быть рядом.

Затем он дает подчиненным приказ совершить военное преступление – расстрелять пленника.

"Пусть, короче, его валят! Ты, что – не понял что надо сделать?!" – говорит россиянин.

По данным разведки, разговор был перехвачен в Донецкой области.

"Что там, около, за сложности, науй? Барон, застрелите и все. Что вы там, сисюкаетесь, на*уй?", - кричит россиянин.

Казни украинских военнопленных

В последние месяцы украинские правоохранители несколько раз сообщали о случаях казни украинских военных, которых россияне брали в плен. В частности, в начале ноября Офис генпрокурора сообщал о расстреле шести украинских военнопленных на Покровском направлении.

Сейчас массовой казнью является убийство российскими оккупантами сразу 16 пленных украинских защитников на Покровском направлении.

Также на днях в Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Событие произошло вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

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