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ГУР о заявлениях Шойгу про F-16: дурак думкой богатеет

Украина, Четверг 02 ноября 2023 10:30
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ГУР о заявлениях Шойгу про F-16: дурак думкой богатеет Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о F-16, которых якобы "хватит" только на 20 дней, не больше, чем чепуха. Выдумки из серии "взять Киев за три дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Давайте не будем читать за обедом советских, как и российских газет и не слушать Шойгу", - отметил он.

По словам Юсова, если сложить все их цифры и данные, согласно которым оккупанты сбили и уничтожили за период полномасштабного вторжения, то окажется, что армии Украины и вооружения было больше, чем в России.

"И дурак думкой богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю, это достаточный комментарий на эту чепуху", - резюмировал представитель ГУР.

Что сказал Шойгу?

Украина еще не успела получить самолеты-истребители F-16, а в Минобороны РФ уже успели назвать их "срок годности". Вчера глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что этих самолетов Украине якобы "хватит" только на 20 дней.

В своих мечтах во время совещания 1 ноября Шойгу не остановился только на F-16, заявив, что якобы российская ПВО только за месяц "сбила" 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS.

"За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть, при такой работе ПВО они (F-16, - ред.) будут уничтожены примерно за 20 дней", - сказал Шойгу.

F-16 для Украины

22 октября Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.

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Российская Федерация F-16
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