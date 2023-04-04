ГУР о ликвидации Татарского: пропагандиста убил Путин, когда вторгся в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит) на Путине и на всем его рашистском режиме, и за всех более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, что такая ответственность не зависит от того, погибли ли фанаты режима из-за "досадной случайности", или получили справедливый приговор в Украине.

При этом Юсов добавил, что российским пропагандистам сейчас будет намного безопаснее в украинских тюрьмах, чем в России.