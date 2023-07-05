Гуменюк об угрозе теракта на ЗАЭС: диверсия вполне вероятна, тщательно следим

"Диверсия вполне вероятна. Мы понимаем, что она может быть использована как долговременный шантаж, так и непосредственное давление под видом таких действий, которые будут предприняты, типа подрыва или нагнетания обстановки", - сказала Гуменюк.

Однако она отметила, что власти и военные тщательно следят за ситуацией на ЗАЭС и информируют население в соответствии с возможной опасностью.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как отмечает украинское военное командование, провокацию на Запорожской АЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

"По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы", - отметили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов раммказал, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.