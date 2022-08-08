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Гуменюк про обстановку на півдні України: ситуація під вогневим контролем

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на півдні України й надалі залишається напруженою. Однак наші бійці продовжують контролювати її та завдати клопоту російським окупантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальниці координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталі Гуменюк.

За словами Гуменюк, Росія намагається підтягувати резерви, розгортати ударні угруповання, а також вишукувати місця для маневрів.

Тим часом ЗСУ контролюють ситуацію та вносять корективи в плани ворога, внаслідок чого окупантам доволі складно просуватися на суходолі, через що вони збільшили кількість артилерійських та авіаційних ударів.

"Той самий вогневий контроль, який ми забезпечуємо вже тривалий час, він працює, має своє призначення. Він наносить філігранні точкові ураження по планах ворога. Ми не руйнуємо інфраструктуру - ми не даємо ворогу нею користуватися", - зазначила Гуменюк, коментуючи чергові удари ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Гуменюк нещодавно озвучила головні завдання наших військових на півдні.

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