Громкие взрывы прогремели в оккупированном Донецке: появились кадры последствий

Взрывы в Донецке и области

Отметим, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, когда российские оккупанты начали свое вторжение.

Уже с 2022 года ситуация обострилась еще больше, поскольку Россия пошла на Украину полномасштабной войной.

В результате войны в этом регионе неоднократно слышны взрывы. В частности, 30 июня в оккупированном Донецке были слышны звуки взрывов. Как сообщалось, город находился под ракетной атакой.

Позже, 1 июля, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что Силы обороны нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии РФ.

А совсем недавно во временно оккупированном Донецке сообщали о "прилете". Над городом поднимался дым.

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