ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Громкие взрывы прогремели в оккупированном Донецке: появились кадры последствий

Донецк, Пятница 25 июля 2025 09:49
UA EN RU
Громкие взрывы прогремели в оккупированном Донецке: появились кадры последствий Иллюстративное фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупированный Донецк сегодня попал под обстрел. По предварительным данным, взрывы прогремели в Киевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается. что взрывы прогремели в Киевском районе. Канал "Типичный Донецк" отметил, что в результате обстрела повреждены частные дома и автомобили.

Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео задымления после обстрела.

Отметим, что по состоянию на сейчас, нет информации о типе использованного оружия и пострадавших.

Взрывы в Донецке и области

Отметим, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, когда российские оккупанты начали свое вторжение.

Уже с 2022 года ситуация обострилась еще больше, поскольку Россия пошла на Украину полномасштабной войной.

В результате войны в этом регионе неоднократно слышны взрывы. В частности, 30 июня в оккупированном Донецке были слышны звуки взрывов. Как сообщалось, город находился под ракетной атакой.

Позже, 1 июля, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что Силы обороны нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии РФ.

А совсем недавно во временно оккупированном Донецке сообщали о "прилете". Над городом поднимался дым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Война России против Украины
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте