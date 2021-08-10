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Губернатор Нью-Йорка покине свій пост після звинувачень у домаганнях

Автор: Сергій Пишкін

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо покине свій пост через два тижні. Посадовця звинуватили у домаганнях до жінок, втім він заперечує свою провину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBC news.

"З огляду на обставини, кращий спосіб, яким я можу допомогти зараз - це відійти в сторону і дозволити уряду повернутися до управління", - заявив Куомо під час свого виступу.

Відомо, що Куомо замінить віцегубернаторка Кеті Хочул. Вона стане першою жінкою-губернаторкою штату Нью-Йорк.

Посадовець додав, що покине свій пост через два тижні. В кінці Куомо звернувся до своїх дочок й заявив, що жодним чином не причетний до домагань й ніколи в житті не ставився до жінок нешанобливо.

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