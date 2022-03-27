RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ДСНС показали кадри наслідків ракетних обстрілів нафтобази у Львові

Фото: ДСНС показала фото наслідків пожежі на нафтобазі у Львові (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали кадри наслідків пожежі на нафтобазі у Львові. Рятувальники гасили займання протягом 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Пожежа на нафтобазі виникла близько 16:30 у суботу, 26 березня. Локалізувати вогонь вдалося о 5:02, а вже повністю загасити о 6:49.

На опублікованих кадрах помітно, що пожежа була величезних масштабів з сильним задимленням.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетних ударів по Львову.

Пізніше стало відомо, що РФ обстріляла оборонний об'єкт та нафтобазу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЛьвівПожежаДСНС