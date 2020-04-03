ДСНС: найбільша кількість випадків коронавірусу за добу зафіксовано в Чернівецькій області

Найбільша кількість заражених коронавірусом за добу була у Чернівецькій області та Києві. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Зокрема, за добу підтверджено 93 випадки захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька - 25, м. Київ - 20, Вінницька - 10, Тернопільська - 8, Кіровоградська - 6, Одеська - 4, Рівненська - 4, Київська - 3, Запорізька - 3, Львівська - 2, Дніпропетровська - 2, Чернігівська - 2, Хмельницька - 1, Черкаська - 1, Донецька - 1 та Івано-Франківська - 1.

Протягом доби померло 2 особи, а саме: у Волинській області - 1 особа та Київській області - 1 особа. Виписано після лікування 6 осіб (Запорізька - 3, Київська - 2 та Львівська - 1).

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 2 квітня становить 897.

Також у Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Хворі коронавірусом були зафіксовані в містах Кривий Ріг та Новомосковськ.

Крім того, у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.