Вантажівка з 39 тілами в’їхала з Бельгії, а не з Болгарії, - британська поліція

Поліція Великобританії заявляє, що вантажівка з 39 тілами, виявленими в англійському графстві Ессекс, в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За попередньою інформацією, вантажівка прибула з Болгарії, а у Британію потрапила через порт Холіхед 19 жовтня.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов зазначив, що його країна не має відношення до інциденту з виявленими у Великій Британії тілами.

За словами Борисова, вантажівка була зареєстрована в Болгарії громадянкою Ірландії в 2017 році, яка тоді залишила країну і більше туди не поверталася.

Наразі Болгарія співпрацює з владою Великої Британії у розслідуванні справи.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Як повідомляє РБК-Україна, посольство Болгарии в Лондоне сообщило, что будет сотрудничать с британскими властями по делу о 39 телах, которые были найдены в грузовике в Эссексе, к востоку от Лондона. В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузовик имел болгарскую регистрацию.Однако до сих пор нет информации о национальностях найденных в грузовике людей.