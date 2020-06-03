У Грузії будуть пускати туристів тільки з негативним тестом на COVID-19

Іноземні туристи, які планують відвідати Країну з туристичною метою, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус. Тільки у виняткових випадках туристи зможуть здати тест на COVID-19 на території країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Грузія Online".

"У туристів, які будуть в'їжджати до Грузії, має бути актуальний результат ПЛР-тесту, інакше людини просто не впустять... Організовані туристичні групи зможуть в'їхати тільки при дотриманні цього правила", - заявив Гахарія.

Крім того, туристичні групи будуть розміщуватися тільки в "зелених зонах". Вони будуть визначені Міністерством охорони здоров'я країни після спеціальної перевірки на дотримання всіх протоколів безпеки, що включають скринінг, безпечну організацію харчування, транспортування гостей тощо.

Нагадаємо, авіасполучення між Україною і Грузією може бути відновлено з 1 червня.

Крім того, Туреччина планує відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.