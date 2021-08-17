Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19: у країні повернули носіння масок на вулиці

У Грузії повернули обов'язкове носіння масок на вулиці через ситуацію з коронавірусом. Влада країни вважає, що цей захід дозволить подолати четверту хвилю поширення інфекції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал "Новини-Грузія".
"Відсьогодні носіння маски в приміщенні і на відкритому повітрі є обов'язковим", - цитує видання міністра охорони здоров'я країни Катерину Тікарадзе.
За її словами, з урахуванням ситуації, що склалася, цей захід буде одним з найбільш ефективних, який дозволить подолати четверту хвилю поширення коронавірусу.
Нагадаємо, раніше в Грузії прийняли рішення зупинити на три тижні муніципальний транспорт для протидії новому спалаху інфекції.
Зазначимо, 10 серпня влада Грузії посилили карантинні обмеження на тлі збільшення нових випадків коронавірусу.