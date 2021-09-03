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Грузія другий день б'є рекорди смертності від COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

У Грузії за останню добу зафіксували 86 летальних випадків від коронавірусу. Це рекордний добовий показник від початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online".

Варто зазначити, що попередній рекорд у 81 випадок був встановлений днем раніше, 2 вересня.

У загальній кількості від коронавірусної інфекції в країні померли 7 649 людей.

Разом з тим, за добу в Грузії зафіксували 3 034 нових заражень, а за весь час пандемії - 559 943.

Наразі в стаціонарах під наглядом лікарів знаходяться 7 210 хворих COVID-19.

Нагадаємо, що в Грузії продовжили заборону на роботу громадського транспорту через стрімке поширення коронавірусу в країні.

Додамо, в Грузії повернули обов'язкове носіння масок на вулиці через ситуацію з COVID-19.

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