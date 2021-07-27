RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Грузія посилює карантин на тлі сплеску захворюваності на COVID

Автор: Марія Кучерявець

Керівник Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе заявив, що в країні погіршилася епідеміологічна ситуація. У зв’язку з чим буде повернуто низку карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

"Головне - повна заборона на масові зібрання, будь то вечірка, весілля, вечірка, концерт, відповідно все повинно бути припинено", - сказав Гамкрелідзе.

За його словами, у державі також буде посилено контроль за порядком перетину кордону. Будуть мобілізовані місця для самоізоляції прибуваючих із-за кордону громадян.

Крім цього, планується облаштувати місця самоізоляції для осіб, які перебували у контакті з хворими на коронавірус, щоб "розірвати ланцюг передачі вірусу".

Гамкрелідзе назвав кілька важливих напрямків на шляху до перемоги над пандемією, в тому числі активізація вакцинації та правильне дотримання необхідних рекомендацій.

"Одне з перших напрямків, які ми сьогодні обговорювали на раді - це активізувати вакцинацію, а також необхідність маскового режиму і в закритих приміщеннях, і відкритому повітрі, де масово збираються люди", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі запевнив, що нового локдауну в країні не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія