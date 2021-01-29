Грузія дозволить в'їзд іноземцям, які щеплені будь-якою COVID-вакциною

Міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні будуть спрощені правила в'їзду для іноземних громадян. Зокрема, будуть пускати всіх мандрівників, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Як повідомляється, потрапити в Грузію також зможуть громадяни та резиденти країн ЄС, Ізраїлю, Швейцарії, США, Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну. Для цього їм потрібно буде пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за останні 72 години. На третій день перебування в країні його доведеться зробити повторно.

Також влада змінила правила в'їзду в країну для громадян Грузії. За відсутності ПЛР-тесту вони мають піти в самоізоляцію на вісім днів. За наявності негативного результату тесту грузинам доведеться зробити його повторно на третій день перебування в країні.

Нагадаємо, з 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення. Допуск польотів почнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Також РБК-Україна писало, що у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона діятиме щонайменше до 1 березня.