Грузія отримала від США в подарунок півмільйона доз вакцини Pfizer. Прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі передасть їх уряд США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".
Раніше в адміністрації уряду Грузії заявляли, що досягнуто угоди безпосередньо з компанією Pfizer про поетапну доставку в країну мільйона доз вакцини. 14 липня в країну вже доставили 28 000 доз вакцини.
Найближчим часом очікуються наступні поставки.
Нагадаємо, що згідно з дослідженням, вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти" Дельта " штаму.