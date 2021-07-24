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Грузія отримала від США в подарунок півмільйона доз вакцини Pfizer

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Грузія, Субота 24 липня 2021 02:55
Грузія отримала від США в подарунок півмільйона доз вакцини Pfizer Фото: вакцинація від коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Грузія отримала від США в подарунок півмільйона доз вакцини Pfizer. Прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі передасть їх уряд США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

Раніше в адміністрації уряду Грузії заявляли, що досягнуто угоди безпосередньо з компанією Pfizer про поетапну доставку в країну мільйона доз вакцини. 14 липня в країну вже доставили 28 000 доз вакцини.

Найближчим часом очікуються наступні поставки.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням, вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти" Дельта " штаму.

Також Словенія почала вакцинацію підлітків від 12 років.

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Сполучені Штати Америки Грузія Вакцина від коронавірусу
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