Грузія повністю закриє кордони для іноземців через коронавірус

Для запобігання розповсюдження коронавіруса в країні влада Грузії на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян. Про це повідосляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа"

Речник прем'єр-міністра Грузії Іраклі Чіковані заявив, що рішення про повне закриття кордонів для іноземців набере чинності 18 березня.

Також, через інформацію про зараження громадян Чехії та Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі,​ міжвідомча рада при уряді Грузії прийняла рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах.

Крім того, уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а людям старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу в Нідерландах закрили всі школи, бари і ресторани. Уточнюється, що школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги).

Також, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки.