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Грузія очікує до кінця лютого партію вакцини Pfizer від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Грузія розраховує на отримання першої партії вакцини розробки Pfizer до кінця лютого. Ймовірно, дози будуть передані в рамках механізму COVAX.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія у Facebook.

У своєму пості він подякував главу Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреісуса.

"Спасибі другу нашої країни і особисто моєму другові Генеральному директорові Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросу Аданом Гебреусусу за його безпрецедентну підтримку Грузії. Згідно з національним планом, вакцинація нашого медичного персоналу почнеться відразу після отримання вакцини", - написав Гахарія.

Раніше сьогодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про постачання в лютому 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Її країна отримає в рамках COVAX.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer і китайська Sinovac. В першу чергу для вакцинації медпрацівників будуть використовувати Pfizer.

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