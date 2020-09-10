Грузія оголосила про початок другої хвилі пандемії COVID-19

У Грузії почалася друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19. В країні будуть посилені заходи для запобігання розповсюдження інфекції.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Грузія Онлайн".

За його словами, після великого весілля в Тбілісі утворилося 5 нових кластерів зараження, зокрема, в Цагері, Кутаїсі, Зугдіді та інших містах.

"Ми були змушені додати до постанови пункт про обмеження "не більше 10 осіб", щоб заборонити подібні ритуали. Все це робиться з метою захисту здоров'я наших громадян", - заявив Гахарія.

Крім того, з 10 вересня забороняються культурні та спортивні заходи під відкритим небом за участю понад 200 осіб. Також забороняються клубні вечори на відкритих майданчиках, а заплановане на 1 жовтня відкриття театрів, кінотеатрів та дитячих розважальних центрів переноситься ще на місяць.

"Сьогоднішні 57 випадків захворювання та 44 випадки, зафіксовані вчора, прямо вказують на те, що епідеміологічна ситуація в країні поступово змінюється. Ми припускали початок другої хвилі, і ось цей процес почався", - додав Гахарія.

Нагадаємо, з 15 вересня у Грузії змінюються правила в'їзду іноземців. Тепер необхідно надати коронавірусний паспорт - документ про те, що протягом 72 годин до перетину грузинського кордону був проведений ПЛР-тест на COVID-19 з негативним результатом.

До цього Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення.