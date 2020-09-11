Грузія через COVID-19 у низці міст відклала початок навчального року

Через спалах коронавірусу COVID-19 у низці міст Грузії відклали початок навчального року. У цих містах школи і виші відкриються з 1 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передають "Новини Грузії".

За його словами, початок навчального року відкладено до 1 жовтня ще в шести великих містах - Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті. До цього відповідне рішення було прийнято стосовно Батумі і Кобулеті.

"У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, а також у школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами треба два тижні", - заявив Гахарія.

Нагадаємо, напередодні Грузія оголосила про початок другої хвилі пандемії COVID-19. В країні погіршується епідеміологічна ситуація, тільки за останню добу виявлено 87 нових випадків COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії.

З 15 вересня в Грузії змінюються правила в'їзду іноземців - на кордоні необхідно надати документ про те, що протягом трьох діб до в'їзду було отримано негативний результат на COVID-19.