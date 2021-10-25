Грузинський прем'єр звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі переконаний, що поміщений в СІЗО колишній президент Михайло Саакашвілі нібито симулює голодування. У будь-якому випадку той не буде привілейованим в'язнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "Грузія Онлайн".
За його словами, Саакашвілі повернувся до Грузії через "свою безрозсудність і короткість розуму, і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де сидітиме довго".
"Він обманщик, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуюча по своїй волі особа буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", - зазначив Гарібашвілі.
На його думку,"цей маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі на 22-й день голодування знадобилася медична допомога - в тюремній лікарні Руставі йому зробили переливання крові.
Саакашвілі повернувся до Грузії наприкінці вересня перед місцевими виборами, незважаючи на те, що там щодо нього винесені вироки до тюремного терміну.