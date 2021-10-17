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У Грузії заявили про початок п'ятої хвилі коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

У Грузії заявили про початок п'ятої хвилі коронавірусу. Влада закликала місцевих жителів вакцинуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Грузія Online".

"Кількість хворих серйозно збільшилася і це початок т. зв. п'ятої хвилі. На жаль, ця хвиля починається з досить високої позначки, і тому необхідно, щоб всі врахували рекомендації - носити маски, дотримуватися дистанції, уникати багатолюдних місць і прищепитися", - сказав керівник Національного центру контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе.

За його словами, за останній тиждень ситуація погіршилася в трьох регіонах: Кахеті, Імереті і Самегрело-Земо Сванеті, де рівень вакцинації відносно низький.

"Порівняно краща ситуація в Аджарії і Тбілісі, де рівень вакцинації вище в порівнянні з іншими регіонами. Тому ще раз прошу населення зробити щеплення. Щеплено мільйон людей, але як мінімум потрібно вакцинувати ще мільйон, щоб країна спокійно зустріла Новий рік", - сказав Гамкрелідзе.

Він заявив, що п'ята хвиля буде важкою, тому обов'язково потрібно вакцинуватися.

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