У Грузії заявили про початок п'ятої хвилі коронавірусу

"Кількість хворих серйозно збільшилася і це початок т. зв. п'ятої хвилі. На жаль, ця хвиля починається з досить високої позначки, і тому необхідно, щоб всі врахували рекомендації - носити маски, дотримуватися дистанції, уникати багатолюдних місць і прищепитися", - сказав керівник Національного центру контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе.

За його словами, за останній тиждень ситуація погіршилася в трьох регіонах: Кахеті, Імереті і Самегрело-Земо Сванеті, де рівень вакцинації відносно низький.

"Порівняно краща ситуація в Аджарії і Тбілісі, де рівень вакцинації вище в порівнянні з іншими регіонами. Тому ще раз прошу населення зробити щеплення. Щеплено мільйон людей, але як мінімум потрібно вакцинувати ще мільйон, щоб країна спокійно зустріла Новий рік", - сказав Гамкрелідзе.

Він заявив, що п'ята хвиля буде важкою, тому обов'язково потрібно вакцинуватися.