У Грузії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Жінці було 79 років

У Грузії від коронавирусу померла перша пацієнтка, 79-річна мешканка міста Марнеулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Як повідомляється, пацієнтка була госпіталізована 31 березня і мала супутні захворювання.

"31 березня до Департаменту критичної медицини нашої клініки була доставлена пацієнтка в критичному стані у віці 79 років, у якої було підтверджено наявність коронавірусу. В анамнезі у пацієнтки відзначався різкий дефіцит ваги протягом останніх 6 місяців. Була підтверджена двостороння пневмонія, сепсис. Сьогодні о 9 годині ранку, на жаль, зафіксовано летальний результат", - заявив Леван Ратіані, директор Першої університетської клініки Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Грузії ввів на місяць режим надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу, чим фактично було введено комендантську годину. Раніше прем'єр-міністр Гахарія обіцяв, що в країні не будуть вводити комендантську годину або жорсткі обмеження.

Крім цього, був запроваджено "сухий закон". Продаж алкоголю в країні заборонено до 21 квітня.

Також РБК-Україна писало, що Грузія відмовилася від китайських експрес-тестів на коронавірус. Уряд планував закупити 215 тисяч тестів, в якості яких сумнівається влада Іспанії.