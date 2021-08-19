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У Грузії зафіксували новий добовий рекорд за кількістю смертей від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Грузії за минулу добу від коронавірусу померли 58 осіб. Це рекордний показник з початку пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Новини-Грузія.

Повідомляється, що за добу в країні виявили 4 921 новий підтверджений випадок коронавірусу, одужали 4 471 осіб.

Число летальних випадків від ускладнень після зараження коронавірусом в Грузії за останню добу склало 58, що стало рекордним показником з початку пандемії.

За весь час пандемії в країні виявили 501 297 випадків інфікування, з них одужали 436 977 пацієнтів, померли 6 590.

Нагадавши, за добу 18 серпня в Україні виявили 1560 випадків зараження коронавірусом.

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