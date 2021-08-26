У Грузії зафіксували новий максимум смертей від COVID-19

У Грузії за минулу добу через ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою, померли 79 осіб. Це рекордний добовий показник смертності з початку пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Новини-Грузія .

Повідомляється, що попередній рекорд був зафіксований 21 серпня, коли від COVID-19 померли 74 людини.

Загальна кількість померлих від коронавірусу в Грузії з початку пандемії склала 7 028 осіб. У серпні поточного року в країні померли 1212 пацієнтів, у яких зафіксували захворювання.

За минулу добу в країні виявили 4128 нових випадків зараження на коронавірус, одужали 5611 пацієнтів.