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У Грузії зафіксували новий максимум смертей від COVID-19

Автор: Тіберій Юрик

У Грузії за минулу добу через ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою, померли 79 осіб. Це рекордний добовий показник смертності з початку пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Новини-Грузія.

Повідомляється, що попередній рекорд був зафіксований 21 серпня, коли від COVID-19 померли 74 людини.

Загальна кількість померлих від коронавірусу в Грузії з початку пандемії склала 7 028 осіб. У серпні поточного року в країні померли 1212 пацієнтів, у яких зафіксували захворювання.

За минулу добу в країні виявили 4128 нових випадків зараження на коронавірус, одужали 5611 пацієнтів.

Нагадаємо, що у Росії за минулу добу від коронавірусу померли 820 осіб. Це рекордний показник з початку пандемії.

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