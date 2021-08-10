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У Грузії посилили карантин через COVID

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 10 серпня, уряд Грузії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на території країни. Оскільки в Грузії збільшується число нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Грузії.

Так, в країні заборонили роботу нічних клубів на відкритому повітрі і в приміщеннях. Дотримання обмежень, що стосуються нічних клубів, будуть суворо контролювати.

Крім того, в Грузії заборонені поминки, весілля, ювілеї та інші соціальні заходи. Заклади громадського харчування повинні бути закриті з півночі до 5: 00.

"Власники закладів громадського харчування або ритуальних залів за проведення такого заходу будуть оштрафовані на 10 тисяч ларі (86,7 тисячі гривень, - ред.), а в разі повторення порушення відповідний об'єкт буде закритий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в країні за минулу добу виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID, що є найвищим добовий показник в Грузії з початку пандемії.

Крім того, з сьогоднішнього дня у Грузії почала діяти вимога про носіння масок надворі.

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ГрузіяКарантинКоронавірус