У Грузії посилили карантин через COVID

Так, в країні заборонили роботу нічних клубів на відкритому повітрі і в приміщеннях. Дотримання обмежень, що стосуються нічних клубів, будуть суворо контролювати.

Крім того, в Грузії заборонені поминки, весілля, ювілеї та інші соціальні заходи. Заклади громадського харчування повинні бути закриті з півночі до 5: 00.

"Власники закладів громадського харчування або ритуальних залів за проведення такого заходу будуть оштрафовані на 10 тисяч ларі (86,7 тисячі гривень, - ред.), а в разі повторення порушення відповідний об'єкт буде закритий", - йдеться в повідомленні.