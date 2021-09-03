У Грузії померли вже три людини, які пройшли повний курс вакцинації від COVID

У Міністерстві охорони здоров'я Грузії повідомили, що в країні зареєстрували три випадки смерті повністю вакцинованих від коронавірусу пацієнтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Грузія-Онлайн .

"На жаль, у нас є три випадки смерті серед двічі щеплених людей", - сказав глава Національного центру з контролю над захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе.

Представник МОЗ не повідомив, якою вакциною були імунізовані померлі.

Слід зазначити, що 23 серпня в Грузії померла людина, яка була двічі вакцинована від коронавірусу.