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У Грузії померли вже три людини, які пройшли повний курс вакцинації від COVID

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Грузія, П'ятниця 03 вересня 2021 17:12
У Грузії померли вже три людини, які пройшли повний курс вакцинації від COVID Фото: у Грузії померли три людини, які були двічі вакциновані від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

У Міністерстві охорони здоров'я Грузії повідомили, що в країні зареєстрували три випадки смерті повністю вакцинованих від коронавірусу пацієнтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Грузія-Онлайн.

"На жаль, у нас є три випадки смерті серед двічі щеплених людей", - сказав глава Національного центру з контролю над захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе.

Представник МОЗ не повідомив, якою вакциною були імунізовані померлі.

Слід зазначити, що 23 серпня в Грузії померла людина, яка була двічі вакцинована від коронавірусу.

Нагадаємо, що у Новій Зеландії зафіксували першу смерть від вакцини Pfizer.

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