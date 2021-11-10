У Грузії дозволили прищеплювати від 12 до 15 років вакциною Pfizer

Рада з імунізації Грузії дозволила робити щеплення проти коронавірусу дітям від 12 до 15 років препаратом Pfizer. Крім того, регулятор схвалив бустерні дози вакциною американської компанії для дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Georgia Today .

Як зазначає видання, про рішення Ради після засідання повідомила заступник міністра охорони здоров'я Грузії Тамара Габунія. За її словами, регулятор підтримав вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років двома дозами Pfizer. Для щеплення потрібна згода батьків.

Рада також дозволила робити бустерні дози вакциною Pfizer особам старше 18 років, які раніше прищепилися китайськими препаратами Sinopharm, Sinovac і британо-шведської AstraZeneca. До сьогоднішнього дня третє щеплення могли отримати тільки громадяни старше 50 років, люди з хронічними захворюваннями і туристи.