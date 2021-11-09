В Грузії дозволили бустерну вакцинацію усім повнолітнім

За словами заступника міністра охорони здоров’я Тамари Габунії, ті, хто пройшов курс вакцинації препаратами Sinopharm або ж Sinovac - можуть цього разу використати Sinopharm, Sinovac або ж Pfizer

Якщо перші дві дози були зроблені Astrazeneca - через пів року необхідно вакцинуватися Pfizer, оскільки через низький попит британсько-шведська вакцина більше не використовується в країні.

Водночас громадяни віком від 60 років мають можливість щепитися бустером вже через три місяці.

"Що стосується людей, вакцинованих Pfizer, для них, природно, рекомендується використовувати третю дозу тим самим препаратом протягом шести місяців після другої вакцинації", - додала Габунія.