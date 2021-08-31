У Грузії продовжили обмеження на роботу громадського транспорту через ситуацію з COVID

Влада Грузії прийняла рішення продовжити заборону на роботу громадського транспорту. Також початок навчального року пройде дистанційно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія" .

Координаційна Рада по боротьбі з коронавірусом при уряді Грузії продовжила до 13 Вересня обмеження на пересування громадського транспорту. Раніше міський транспорт був зупинений 14 серпня до 4 вересня у зв'язку з четвертою хвилею COVID-19.

Також влада прийняла рішення, що навчальний процес в школах і вузах Грузії почнеться з 15 вересня, але до 4 жовтня навчання буде здійснюватися в дистанційному режимі.

Державні та приватні дитячі садочки почнуть працювати з 4 жовтня.