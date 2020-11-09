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У Грузії поліція розігнала водометами протестувальників біля будівлі ЦВК

Тбілісі, Понеділок 09 листопада 2020 00:54
У Грузії поліція розігнала водометами протестувальників біля будівлі ЦВК
Фото: розгін опозиції в Грузії (Давид Піпія/JAMnews)
Автор: Артур Родивилов

Протестна акція біля будівлі ЦВК Грузії в Тбілісі завершена. Лідери опозиції ухвалили це рішення після того, як проти демонстрантів були задіяні водомети і кілька людей постраждали.

Про це повідомляє видання newsgeorgia.ge.

Голова політради "Єдиного національного руху" Ніка Мелія закликав всіх, хто не згоден з результатами парламентських виборів, 9 листопада знову зібратися біля будівлі парламенту в Тбілісі. Закликали мітингувальників розійтися і інші лідери опозиції.

Увечері 8 листопада біля виборчої адміністрації зібралися лідери різних опозиційних партій і сотні людей. До ЦВК мітингувальники вирушили після закінчення акції протесту на проспекті Руставелі біля парламенту. Вони прийняли рішення про початок безстрокового пікету біля виборчої адміністрації до призначення повторного голосування.

Своє рішення вони пояснили тим, що влада відмовилася виконати ультиматум про відставку голови ЦВК і проігнорували пропозицію опозиції про початок переговорів.

Коли кілька десятків демонстрантів підійшли до ЦВК, поліцейські використовували водомети. Пізніше в МВС Грузії заявили, що поліцейські застосували пропорційну силу в межах своїх повноважень, коли протестувальники вдалися до "насильницьких методів" і намагалися увірватися в будівлю ЦВК.

У цілому при розгоні постраждали щонайменше п'ять осіб, серед яких оператор телекомпанії "Пірвелі", у якого пошкоджено око.

Нагадаємо, відразу після виборів опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації. Біля будівлі парламенту були розгорнуті намети.

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